У Парижі після затвердження Конституційною радою пенсійної реформи почалися зіткнення демонстрантів із поліцією

Невдоволені рішенням Конституційної ради Франції затвердити пенсійну реформу громадяни зібралися на площі Готель-де-Віль у Парижі і попрямували до площі Бастилії, повідомляють у п'ятницю французькі ЗМІ.

Маніфестанти йшли в районі вулиці Ріволі, де помічено кілька підпалених прокатних велосипедів. За даними БФМ-ТВ, у французькій столиці почалися перші зіткнення протестувальників із правоохоронцями.

При цьому генеральний секретар найбільшої профспілки Франції "Загальна конфедерація праці" Софі Бінет закликала президента країни Емманюеля Макрона не підписувати законопроект про пенсійну реформу.

Вона також зазначила, що представники профспілок не мають наміру брати участь у зустрічі з Макроном. Раніше французький лідер запросив керівників організацій у вівторок до Єлисейського палацу для діалогу "без попередніх умов" та "незалежно від рішення Конституційної ради".

Акції протести після рішення Конституційної ради розпочалися й у інших містах Франції. Найбільш активні маніфестації – у Нанті та Рені.

У п'ятницю Конституційна рада Франції затвердила основну частину закону про пенсійну реформу, яка продовжує вік виходу французів на пенсію з 62 до 64 років.

Рішення Конституційної ради, яка здійснює контроль за відповідністю законів Конституції, не підлягає оскарженню.

Напередодні поліцейська префектура Парижа розпорядилася заборонити у п'ятницю збори людей біля будівлі Конституційної ради. Воно було огороджено бар'єрами проти заворушень.

Уряд Франції 16 березня ухвалив рішення провести пенсійну реформу, яка передбачає підвищення віку виходу на пенсію з 62 до 64 років, в обхід голосування у Національних зборах, використовуючи конституційну статтю 49.3. Опозиційні фракції нижньої палати парламенту висунули 20 березня два вотуми недовіри уряду. Обидва рази їм не вдалося набрати потрібну кількість голосів.

Таким чином, реформа була ухвалена. Після цього в країні розпочалися масові протести французів.