Події

21:36 14.04.2023

Коста-Рика приєдналася до коаліції за створення Спецтрибуналу щодо злочинів агресії проти України

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Коста-Рика приєдналася до коаліції за створення Спецтрибуналу щодо злочинів агресії проти України

До коаліції країн зі створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України входить уже 34 країни, приєдналася Коста-Рика, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за результатами розмови з коста-ріканським колегою.

"Під час нашої сьогоднішньої розмови міністр закордонних справ Арнольдо Тіноко повідомив мені, що Коста-Рика вирішила приєднатися до Основної групи зі створення спецтрибуналу у справі щодо злочину агресії проти України, унаслідок чого загальна кількість держав сягнула 34. Ми також обговорили шляхи подальшого розвитку двостороннього співробітництва", - написав Кулеба у твіттері.

 

 

Теги: #мзс #коаліція #країни

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