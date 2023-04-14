Коста-Рика приєдналася до коаліції за створення Спецтрибуналу щодо злочинів агресії проти України

До коаліції країн зі створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України входить уже 34 країни, приєдналася Коста-Рика, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за результатами розмови з коста-ріканським колегою.

"Під час нашої сьогоднішньої розмови міністр закордонних справ Арнольдо Тіноко повідомив мені, що Коста-Рика вирішила приєднатися до Основної групи зі створення спецтрибуналу у справі щодо злочину агресії проти України, унаслідок чого загальна кількість держав сягнула 34. Ми також обговорили шляхи подальшого розвитку двостороннього співробітництва", - написав Кулеба у твіттері.