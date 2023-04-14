Лісовий про скорочення кількості шкільних предметів: Діти все одно зосереджуються на пріоритетних для себе дисциплінах

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий вважає, що нинішню кількість предметів у школі учням складно засвоювати, особливо в обставинах, що склалися.

"Бачу активне обговорення кількості предметів, яку вивчають школярі сьогодні в Україні. Є різні аргументи "за" скорочення і "проти". Поговоримо відверто. Два роки ковіду і рік повномасштабного вторгнення. Навантаження на дитину дуже високе: і психологічне, і розумове. Це і про велику кількість предметів, і про навчання онлайн, і про додаткові заняття, щоб надолужити втрачене", - написав Лісовий у фейсбуці.

Міністр навів приклад 7-9 класів, де діти мають близько 20 предметів, і заявив, що таку кількість складно засвоїти і без стресу та онлайн-навчання.

"А в наших умовах - це на межі можливостей. Зрештою, діти все одно зосереджуються на тих предметах, які обирають для себе як пріоритетні. Це я бачу і як батько, і довго спостерігав як директор Малої академії наук", - наголосив він.

Міністр наголосив, що питання не стільки про те, скільки має бути предметів, а як оптимізовані навчальні програми, яке навантаження отримують діти на уроках і на домашнє опрацювання, в якій формі відбувається навчання.

Також очільник відомства нагадав, що згідно із законом "Про освіту" 2017 року, у старшій профільній школі, починаючи з 2027 року, діти зможуть обирати напрям, за яким вони хочуть навчатися, відповідно, це має змінити підхід від мультипредметності на конкретний профіль, що цікавий школяреві чи школярці.

"Тож прошу вас поділитися своєю думкою щодо цього питання в коментарях і розповісти про досвід відвідування ваших дітей шкіл за кордоном. Наша спільна мета - створити для дітей можливість отримати якісну, корисну та сучасну освіту", - підсумував він.

Як повідомлялося, 13 квітня Лісовий заявив, що кількість предметів у школах має бути зменшено.