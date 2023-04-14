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15:37 14.04.2023

До Юпітера для вивчення його супутників стартувала міжпланетна станція Європейського космічного агентства

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До Юпітера для вивчення його супутників стартувала міжпланетна станція Європейського космічного агентства

Ракета-носій важкого класу Ariane V у п'ятницю стартувала на орбіту з автоматичною міжпланетною станцією JUICE (Jupiter ICy moons Explorer) Європейського космічного агентства (ESA), що прямує до Юпітера для вивчення трьох його місяців, повідомила компанія-оператор Arianespace.

Запуск ракети зі станцією вагою шість тонн і розміром з автобус було здійснено з космодрому Куру у Французькій Гвіані о 09:14 за місцевим часом (о 15:14 за Києвом). Через приблизно 28 хвилин після старту зонд відокремиться від носія на орбіті заввишки 1,5 тис. км, звідки він почне самостійний політ до найбільшої планети Сонячної системи.

У межах місії міжпланетна станція ESA досліджуватиме три найбільші крижані місяці Юпітера - Європу, Ганімед і Каллісто. Згідно з даними астрономів, під їхньою крижаною поверхнею ховаються океани рідкої води. Місія JUICE має вивчити супутники щодо потенційної можливості життя в їх океанах, їх поверхню, а також атмосферу і кільця, що оточують Юпітер.

Станція має досягти Юпітера в липні 2031 року, де вона здійснить серію прольотів поблизу Європи і Каллісто, а в грудні 2034 року вийде на орбіту заввишки 500 км навколо найбільшого в Сонячній системі природного супутника Ганімед, дослідження якого представляє найбільший інтерес у вчених. Наукова місія поблизу Юпітера і його місяців розрахована приблизно на 3,5 року. Вона завершиться у вересні 2035 року, коли станція матиме врізатися в крижану поверхню Ганімеда.

Вартість проєкту JUICE становить 1,6 млрд євро. Крім ESA, в його реалізації взяли участь Національне управління США з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) і Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA).

Теги: #космос #супутники #юпитер

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