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14:32 14.04.2023

Канада з початку війни виділила на розмінування України $35,5 млн - посол

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Канада з початку війни виділила на розмінування України $35,5 млн - посол

Канада виділила на програму розмінування території України $35,5 млн із лютого 2022 року, повідомила посол Канади в Україні Лариса Ґаладза.

"З моменту вторгнення ми вже виділили на розмінування 35,5 млн доларів. І це низка заходів із партнерами. Зокрема програма включає значну кількість обладнання для розмінування, навчання українського персоналу піротехніків та фахівців вибухотехнічної служби", - повідомила вона в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Крім того, Ґаладза зазначила, що Канада надала $2 млн для HALO trust (Hazardous Area Life-Support organization) - відомої міжнародної організації, що опікується розмінуванням.

"Нині Україна є найбільш замінованою країною світу. І якщо ми продовжуватимемо розміновувати такими темпами, як сьогодні, то мине дуже багато років, і наші онуки ще розміновуватимуть країну! Тож фінансування, яке ми надаємо для навчання нових саперів, справді, дуже важливе. Ми також надаємо обладнання більшого розміру, щоб пришвидшити процес. І ми працюємо з нашими партнерами, тому що тут ми не можемо впоратися самі. Отож, ми співпрацюємо з американською компанією Tetra Tech, з HALO trust, з нашими партнерами в Європейському Союзі. Ми всі працюємо разом, щоб допомогти утилізувати знайдені боєприпаси, які не вибухнули, і зробити це безпечно", - сказала посол.

Вона також наголосила на важливості просвітницької частини програми.

"Дуже важливо навчати громадян. Українські діти, українські фермери мають розуміти знаки, розуміти небезпеку. Канада також підтримує це навчання", - сказала Ґаладза.

Фото: Антон Скиба, Globe and Mail

Теги: #канада #україна #розмінування

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