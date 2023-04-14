У Львові невідомі підпалили бічні двері до храму УГКЦ - міськрада

У Львові невідомі підпалили бічні двері в храмі Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ.

"Сьогодні о 4-й ранку було здійснено підпал двох бічних дверей у церкві Різдва Пресвятої Богородиці на Сихові. Площа загорання – 4 метри квадратні", - повідомила пресслужба Львівської міської ради з посиланням на дані директора департаменту "Адміністрація міського голови" Євгена Бойка в п'ятницю.

За даними пресслужби, вогнеборці гасили вогонь майже 10 хвилин - охорона оперативно викликала пожежників, завдяки чому загоряння швидко ліквідували.

"На місці підпалу знайшли зв'язаний одяг, що ймовірно став причиною загоряння. Правоохоронці вже опрацьовують відео з камер спостереження", - пише пресслужба з посиланням на Бойка.