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08:00 14.04.2023

Підозрюваному у справі про витік секретних даних Пентагону може загрожувати кілька десятків років ув'язнення

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Підозрюваному у справі про витік секретних даних Пентагону може загрожувати кілька десятків років ув'язнення

Затриманому ФБР військовослужбовцю Повітряної гвардії США, який пов'язаний із масштабним витоком секретних даних Пентагону, Джеку Тейшейрі загрожує тюремний термін у кілька десятків років, повідомляє The New York Times.

Як заявив глава Мін'юсту Меррік Гарланд, Тейшейра було заарештовано у зв'язку з "несанкціонованим видаленням, зберіганням та передачею секретної інформації про національну оборону".

Таким чином, робить висновок видання, підозрюваному буде пред'явлено обвинувачення за так званим законом про шпигунство.

Газета уточнює, що порушення цього закону передбачає кримінальну відповідальність за "несанкціоноване видалення, зберігання та передачу конфіденційних документів, пов'язаних із національною обороною, які можуть бути використані для заподіяння шкоди США або надання допомоги іноземному супротивникові".

Видання передбачає, що по кожному документу, що просочився в мережу, Тейшейрі можуть бути пред'явлені окремі обвинувачення. Причому кожен пункт обвинувачення спричинить покарання у вигляді тюремного ув'язнення строком до десяти років.

Як заявив газеті представник міністерства юстиції, підозрюваному у витоку секретних документів буде пред'явлено обвинувачення у федеральному суді Бостона 14 квітня.

Раніше повідомлялося, що співробітники ФБР затримали військовослужбовця Повітряної гвардії США, який пов'язаний із масштабним витоком секретних даних Пентагону.

За його даними, йдеться про 21-річного Джека Тейшейра, який служить у Массачусетському підрозділі Національної гвардії США.

За інформацією джерел Associated Press, Тейшейра якраз спеціалізувався на роботі з розвідданими, і він керував чатом, у якому були опубліковані секретні документи.

6 квітня газета The New York Times написала про те, що партія секретних документів Пентагону потрапила у відкритий доступ до соціальних мереж, вони стосувалися української армії. Пізніше газета повідомила, що у соціальних мережах 7 квітня з'явилася нова порція секретних документів, у яких відображається політика США "від України до Близького Сходу та Китаю". Вони, зокрема, включають "конфіденційні слайди брифінгів про Китай, Індо-Тихоокеанський регіон, Близький Схід і боротьбу з тероризмом".

Пентагон повідомляв, що визначає джерела секретних матеріалів, що просочилися в соціальні мережі, і оцінює масштаб витоку, до розслідування підключилися Мін'юст і ФБР.

 

 

Теги: #сша #підозрюваний #інформація #витік

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