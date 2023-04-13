Ворог обстріляв Нікополь, пошкоджено 11 приватних будинків, дев'ять господарських будівель - голова Дніпропетровської облради

У четвер ворог обстріляв Нікопольський район, унаслідок цього в Нікополі було пошкоджено 11 приватних будинків, дев'ять господарських будівель, три лінії електропередачі, повідомляє голова облради Микола Лукашук.

"У Нікополі пошкоджено багатоповерхову нежитлову будівлю, 11 приватних будинків, дев'ять господарських будівель, два газопроводи низького тиску, три лінії електропередачі. Рятувальники продовжують працювати на місці", - написав Лукашук у телеграм-каналі.

Окрім цього в Покровській громаді внаслідок обстрілів пошкоджено приватне підприємство, дві трансформаторні підстанції, два газопроводи низького тиску, одну лінію електропередачі.

Також окупанти обстріляли Червоногригорівську громаду, наслідки з'ясовуються.