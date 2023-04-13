Події

13:34 13.04.2023

В Україні збережеться мінлива, переважно дощова та похмура погода

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В Україні збережеться мінлива, переважно дощова та похмура погода

У п'ятницю, 14 квітня, на значній частині України збережеться похмура погода часом із дощем, повідомляє Укргідрометцентр.

На Лівобережжі та на Київщині вночі очікується невеликий дощ, у східних областях, на Закарпатті та в Карпатах удень помірні дощі; на решті території без суттєвих опадів.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у західних, південно-західних та центральних областях уночі та вранці місцями туман. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі буде 3-8°, удень 10-15°, у південній та західній частинах 13-18°, на Закарпатті до 22°; у Карпатах вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 9-14° тепла.

У Києві в п'ятницю, 14 квітня, вночі невеликий дощ, удень без суттєвих опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 11-13°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 14 квітня найвища температура вдень була 25,4° у 1972 р., найнижча вночі -3,9° у 1928 р.

У суботу, 15 квітня, вночі у східній частині країни та Карпатському регіоні, вдень на Правобережжі очікуються дощі, місцями грози, в окремих районах град; на решті території без опадів.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 10-15°, на півдні країни подекуди 16-21°; у східних і Сумській областях вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 5-10° тепла.

У Києві в суботу, 15 квітня, вночі опадів не очікується, вдень дощ, місцями гроза. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 12-14°.

Теги: #погода #прогноз

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