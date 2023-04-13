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13:28 13.04.2023

Проблеми реабілітації та повернення до мирного життя військовослужбовців є питанням нацбезпеки – заступник секретаря РНБО

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Проблеми реабілітації та повернення до мирного життя військовослужбовців є питанням національної безпеки, заявив заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Соловйов у четвер у Львові під час Міжнародного форуму з питань реабілітації.

“Відповідно до нашого аналізу, ми оцінюємо питання, пов'язані з реабілітацією, з поверненням до мирного життя саме військовослужбовців та всіх громадян нашої країни, як дуже реальну загрозу для національної безпеки”, - повідомив він.

За словами Соловйова, країна майже не готова до цього виклику, він потребує більш комплексного підходу. Існує рішення РНБО, де буде сформований саме системний підхід переходу від життя в умовах воєнного стану до мирного життя.

«Це комплексна проблема, те, чому ми зараз приділяємо увагу, - це медична реабілітація», - наголосив він.

Вже на сьогодні, за оцінками РНБО, такої реабілітації потребують тисячі військовослужбовців і цивільних, які поки що отримують належну, але не завжди якісну реабілітаційну допомогу за кордоном. Серед найбільших викликів для оновлення напряму реабілітації – кадри та інфраструктура. 

Соловйов зазначив, що інша, більш глобальна проблема, з якою ми стикнемося, - це психологічна реабілітація, якої «потребуватимуть, я думаю, мільйони наших громадян, цивільних громадян і сотні тисяч наших військовослужбовців».

«Безумовно, ми побудуємо цю систему, але ми теж стикаємося з проблемою кваліфікованих лікарів. Це дуже складна професія, небагато людей йде в цю систему. Тут не можуть бути залучені іноземні фахівці, тому що робота психолога, психотерапевта, психіатра – це насамперед розмова з людиною. Тому побудова цієї системи – це те завдання, яке ми повинні ставити зараз», - пояснив заступник секретаря РНБО.

Теги: #військовослужбовці #реабілітація

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