Затримано радіомеханіка ОПК Одеси, який передавав ворогові інформацію про своє підприємство

Затримано радіомеханіка оборонно-промислового комплексу Одеси, який "зливав" ворогові дані про роботу свого підприємства і базування ЗСУ, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури співробітнику одного з оборонно-промислових комплексів Одеси повідомлено про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про розташування Збройних сил України (ч. 2 ст. 114-2 КК України)", - йдеться в повідомленні відомства в четвер.

За даними слідства, радіомеханік поширював у створеному ним телеграм-каналі, учасниками якого були переважно жителі РФ, інформацію із зазначенням координат розташування на оборонному підприємстві підрозділів ЗСУ та їхнього озброєння поруч із підприємством.

"Він також зливав дані про виконання підприємством оборонних замовлень", - зазначається в повідомленні.

У прокуратурі повідомляють, що інформатор також фіксував наслідки ракетних обстрілів Одеси та масованих атак дронами-камікадзе і деталізував у власному телеграм-каналі, які саме об'єкти були пошкоджені, а які знищені.

За клопотанням прокурора підозрюваного взято під варту без визначення розміру застави.