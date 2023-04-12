Події

21:41 12.04.2023

РФ чинить зараз звірства, небачені в Європі з часів Другої світової війни

1 хв читати
РФ чинить зараз звірства, небачені в Європі з часів Другої світової війни

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після розповсюдження в мережі відео зі стратою українського військовополоненого порівняв звірства росіян зі злочинами нацистів і закликав до більш швидкого постачання озброєння.

"Нині Росія чинить звірства, небачені в Європі з часів Другої світової війни", - сказав Кулеба в коментарі німецькому виданню BILD.

Міністр зазначив, що жахливе відео, на якому росіяни обезголовлюють українського військовополоненого, "викликає найогидніші спогади з найтемніших часів нашого спільного минулого".

Водночас очільник МЗС закликав "привести шок від цих звірств у дію".

Він закликав до швидшого постачання зброї та боєприпасів, посилення санкцій проти Росії та створення Спеціального міжнародного трибуналу, здатного притягнути президента РФ Володимира Путіна та інше вище політичне і військове керівництво Росії до відповідальності за розв'язання і ведення війни проти України.

 

 

 

Теги: #рф #мзс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:58 12.04.2023
Україна сподівається на проактивну роль Індії у припиненні російської агресії - Джапарова

Україна сподівається на проактивну роль Індії у припиненні російської агресії - Джапарова

20:00 12.04.2023
Нові санкції США торкнулися понад 120 компаній і фізосіб із понад 20 країн, зокрема тих, хто сприяє обходу вже запроваджених обмежень

Нові санкції США торкнулися понад 120 компаній і фізосіб із понад 20 країн, зокрема тих, хто сприяє обходу вже запроваджених обмежень

19:14 12.04.2023
Російські війська на окупованих територіях використовують навчальні заклади у військових цілях

Російські війська на окупованих територіях використовують навчальні заклади у військових цілях

09:20 12.04.2023
Кремль ухвалив закон про електронні повістки, зокрема для придушення російських ухилянтів, - ISW

Кремль ухвалив закон про електронні повістки, зокрема для придушення російських ухилянтів, - ISW

20:59 11.04.2023
Канада ввела санкції проти 14 громадян РФ і 34 компаній

Канада ввела санкції проти 14 громадян РФ і 34 компаній

19:14 11.04.2023
Глави МЗС України та Канади обговорили прискорення допомоги українським силам і майбутній саміт НАТО

Глави МЗС України та Канади обговорили прискорення допомоги українським силам і майбутній саміт НАТО

17:59 11.04.2023
В Україні заочно судитимуть 10 суддів Конституційного суду РФ за рішення про конституційність приєднання окупованих територій

В Україні заочно судитимуть 10 суддів Конституційного суду РФ за рішення про конституційність приєднання окупованих територій

08:08 11.04.2023
ЗС України відбили 52 ворожі атаки окупантів на чотирьох напрямках

ЗС України відбили 52 ворожі атаки окупантів на чотирьох напрямках

08:03 11.04.2023
ЗС України за добу знищили 500 окупантів, 7 танків, 15 артсистем і 1 вертоліт

ЗС України за добу знищили 500 окупантів, 7 танків, 15 артсистем і 1 вертоліт

23:28 10.04.2023
Росія вивела підводний ракетоносій у Чорному морі

Росія вивела підводний ракетоносій у Чорному морі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський зустрівся із сенаторами США

Нові санкції США торкнулися понад 120 компаній і фізосіб із понад 20 країн, зокрема тих, хто сприяє обходу вже запроваджених обмежень

США запровадили санкції проти віцепрем'єра РФ Хуснулліна, а також компаній "Металоінвест", "Мегафон", "Русатом Оверсіз"

Шмигаль обговорив з Остіном потреби України для успішного проведення контрнаступу

ЗСУ за добу відбили 34 атаки ворога на чотирьох основних напрямках - Генштаб

ОСТАННЄ

Стефанчук обіцяє зважене рішення ВР на пропозицію Всеукраїнської ради церков ухвалити законопроєкт про заборону церков, керованих із Росії

СБУ провела обшуки в офісі Enwell Energy в Полтавській області

Зеленський зустрівся із сенаторами США

США запровадили санкції проти віцепрем'єра РФ Хуснулліна, а також компаній "Металоінвест", "Мегафон", "Русатом Оверсіз"

Світовий конгрес українців передав Силам тероборони 25 британських броньованих машин

У Київській області в четвер проводитимуть вибухові роботи на родовищі гранітів

У Херсонській області цивільний автомобіль підірвався на російській міні: одна людина загинула, ще одну поранено

Навчальний рік у Києві рекомендують завершити 30 червня

Шмигаль обговорив з Остіном потреби України для успішного проведення контрнаступу

Українська авіація за добу завдала 6 ударів по ворогу, ракетники вразили 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки - Генштаб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА