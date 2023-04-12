СБУ провела обшуки в офісі Enwell Energy в Полтавській області

Служба безпеки України 10 квітня провела обшуки в офісі Enwell Energy в Яхниках (Полтавська обл.), під час якого було вилучено низку документів, йдеться в повідомленні компанії на Лондонській фондовій біржі (LSE).

Обшук проводився у зв'язку з досудовим розслідуванням у кримінальній справі щодо обставин реорганізації групи Smart Holding, яка раніше оголосила про зміну власника, яким донедавна виступав екснародний депутат Вадим Новинський.

Згідно з повідомленням, після обшуку до Яхницького офісу надійшли рішення Шевченківського районного суду Києва про накладення арешту на певні матеріальні активи двох компаній групи - представництва Regal Petroleum і "Аркона Газ-Енергія".

"У результаті буде запроваджено обмеження на здійснення будь-яких дій, які можуть змінити реєстрацію прав власності щодо таких активів. Однак їхнє використання не обмежене, і, отже, компанія може продовжувати роботу і видобуток газу та конденсату за цими ліцензіями", - зазначили в Enwell Energy.

Підстави для цих ухвал компанії поки що не відомі, оскільки їй надали лише резолютивні частини судових ухвал.

Крім того, Міністерство юстиції України видало наказ про анулювання реєстраційного запису, зробленого від імені дочірньої компанії ТОВ "Регал Петролеум Корпорейшн (Україна) Лімітед" у Єдиному держреєстрі фізичних та юридичних осіб щодо її кінцевих бенефіціарних власників.

Крім того, Державна служба геології та надр наказом від 12 квітня зажадала від представництва Regal Petroleum до 1 червня 2023 року надати додаткову інформацію та/або усунути порушення в розкритті інформації про кінцевих бенефіціарних власників Мехедівсько-Голотвищенського і Свиридівського родовищ.

Enwell Energy веде консультації зі своїми юридичними радниками, щоб зрозуміти наслідки перерахованих вище питань.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський указом від 1 грудня 2022 року ввів у дію рішення РНБО "Про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні та застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів", яким санкції було застосовано і щодо Вадима Новинського.

Санкційний пакет включає 12 типів накладених обмежень, зокрема, повне блокування активів, заборону на здійснення торговельних операцій, позбавлення всіх державних нагород і відзнак, заборону на виведення капіталу за межі України.

Британська компанія Enwell Energy, що входить до групи "Смарт-холдинг", на початку січня 2023 року не виключила втрату ліцензій на видобуток вуглеводнів в Україні у зв'язку із запровадженням санкцій проти Вадима Новинського, а також ухваленням у країні нового законодавства, яке допускає таку можливість.

У середині січня 2023 року Smart Holding оголосила про зміну власника. "У рамках реструктуризації засновник Smart Holding Вадим Новинський вирішив передати активи в траст. Відповідні угоди Smart Trust і Step Trust було укладено в листопаді 2022 року, їх зареєструвала Комісія з цінних паперів і бірж Кіпру", - йшлося в повідомленні на сайті холдингу.

Наразі Enwell Energy працює на чотирьох газоконденсатних родовищах у Дніпровсько-Донецькому басейні на північному сході України: Мехедівсько-Голотвищенське, Свиридівське, Васищівське і Свистунківсько-Червонолуцьке.