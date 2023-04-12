Суд відправив під домашній арешт строком на 60 днів митрополита УПЦ (МП) Феодосія

Соснівський районний суд Черкас відправив митрополита Черкаського і Канівського Феодосія під домашній арешт із носінням електронного браслета терміном на 60 днів, повідомляє інформаційно-просвітницький відділ УПЦ (МП) із посиланням на пресслужбу єпархії.

"12 квітня 2023 року Соснівський районий суд міста Черкаси призначив митрополиту Черкаському і Канівському Феодосію запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з носінням електронного браслета", - йдеться в повідомленні УПЦ (МП) на сайті в середу.

"За рішенням суду, такий запобіжний захід діятиме 60 днів", - інформує УПЦ (МП).

Як повідомляється, адвокат митрополита Феодосія заявив, що "на це рішення суду буде подано апеляцію".

Раніше Служба безпеки України повідомляла про повідомлення про підозру митрополиту Феодосію, який заперечував збройну агресію Росії проти України і виправдовував дії окупантів.

За даними слідства, у 2020 році клірик віддав розпорядження створити в єпархії новий відомчий сайт за шаблоном РПЦ. Під час розроблення сайту було використано російське програмне забезпечення, що давало змогу ретранслювати деструктивний контент із прокремлівських інтернет-ресурсів. Серед них - patriarchia.ru і pravoslavie.ru, на яких пропагандисти РПЦ виправдовують збройну агресію Росії та воєнні злочини РФ.