Події

18:17 12.04.2023

Суд відправив під домашній арешт строком на 60 днів митрополита УПЦ (МП) Феодосія

1 хв читати
Суд відправив під домашній арешт строком на 60 днів митрополита УПЦ (МП) Феодосія

Соснівський районний суд Черкас відправив митрополита Черкаського і Канівського Феодосія під домашній арешт із носінням електронного браслета терміном на 60 днів, повідомляє інформаційно-просвітницький відділ УПЦ (МП) із посиланням на пресслужбу єпархії.

"12 квітня 2023 року Соснівський районий суд міста Черкаси призначив митрополиту Черкаському і Канівському Феодосію запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з носінням електронного браслета", - йдеться в повідомленні УПЦ (МП) на сайті в середу.

"За рішенням суду, такий запобіжний захід діятиме 60 днів", - інформує УПЦ (МП).

Як повідомляється, адвокат митрополита Феодосія заявив, що "на це рішення суду буде подано апеляцію".

Раніше Служба безпеки України повідомляла про повідомлення про підозру митрополиту Феодосію, який заперечував збройну агресію Росії проти України і виправдовував дії окупантів.

За даними слідства, у 2020 році клірик віддав розпорядження створити в єпархії новий відомчий сайт за шаблоном РПЦ. Під час розроблення сайту було використано російське програмне забезпечення, що давало змогу ретранслювати деструктивний контент із прокремлівських інтернет-ресурсів. Серед них - patriarchia.ru і pravoslavie.ru, на яких пропагандисти РПЦ виправдовують збройну агресію Росії та воєнні злочини РФ.

 

Теги: #суд #упц_мп

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:37 12.04.2023
Суд засудив до 15 років реального ув'язнення агента ФСБ, який коригував ворожі удари по цивільних об'єктах Миколаєва

Суд засудив до 15 років реального ув'язнення агента ФСБ, який коригував ворожі удари по цивільних об'єктах Миколаєва

17:59 11.04.2023
В Україні заочно судитимуть 10 суддів Конституційного суду РФ за рішення про конституційність приєднання окупованих територій

В Україні заочно судитимуть 10 суддів Конституційного суду РФ за рішення про конституційність приєднання окупованих територій

14:06 11.04.2023
Волинська облрада одноголосно підтримала заборону діяльності УПЦ (МП)

Волинська облрада одноголосно підтримала заборону діяльності УПЦ (МП)

17:58 10.04.2023
В Україні заочно судитимуть іще 56 депутатів Держдуми РФ, які проголосували за незалежність "Л/ДНР"

В Україні заочно судитимуть іще 56 депутатів Держдуми РФ, які проголосували за незалежність "Л/ДНР"

15:11 10.04.2023
Депутати Рівненської облради заборонили діяльність УПЦ (МП) на території області

Депутати Рівненської облради заборонили діяльність УПЦ (МП) на території області

11:45 10.04.2023
Апеляційний суд призначив до розгляду в понеділок скаргу на домашній арешт митрополита УПЦ (МП) Павла

Апеляційний суд призначив до розгляду в понеділок скаргу на домашній арешт митрополита УПЦ (МП) Павла

11:09 10.04.2023
Суд заарештував військовослужбовця в/ч з Одеської області, який відбирав у солдатів бойові доплати

Суд заарештував військовослужбовця в/ч з Одеської області, який відбирав у солдатів бойові доплати

20:48 08.04.2023
Священика УПЦ (МП), який побив військового в Хмельницькому, оголошено в розшук

Священика УПЦ (МП), який побив військового в Хмельницькому, оголошено в розшук

13:31 07.04.2023
Профільний комітет рекомендує ВР ухвалити постанову про перевірку дотримання Почаївською лаврою умов договору про безоплатне користування культовими будівлями - нардеп

Профільний комітет рекомендує ВР ухвалити постанову про перевірку дотримання Почаївською лаврою умов договору про безоплатне користування культовими будівлями - нардеп

11:38 07.04.2023
Комісія Мінкультури вкотре спробує зайти в корпуси Києво-Печерської лаври 10 квітня

Комісія Мінкультури вкотре спробує зайти в корпуси Києво-Печерської лаври 10 квітня

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Голова Євроради про відео вбивства українського полоненого: Справедливість має переважати над терором і безкарністю

Резніков заявив, що злиті в мережу документи з Пентагону є "сумішшю правдивої та неправдивої інформації" - ЗМІ

Шмигаль розпочав візит до США

У Бухаресті стартувала Перша Чорноморська безпекова конференція в рамках роботи Міжнародної Кримської платформи

Генсек Ради Європи: Рішуче засуджую обезголовлення українського військовополоненого, винні мають бути покарані

ОСТАННЄ

Росіяни за добу завдали 19 авіаударів і здійснили понад 10 обстрілів із РСЗВ - Генштаб

Із Донецької області з початку повномасштабного вторгнення евакуювали 1,1 млн осіб - голова ОВА

Червонной Хрест розгляне можливість участі у програмі соцпомічників для ветеранів - Доценко

Посол США про страту українського військовополоненого: Такі мерзенні вчинки не залишаться безкарними

Голова Євроради про відео вбивства українського полоненого: Справедливість має переважати над терором і безкарністю

Резніков заявив, що злиті в мережу документи з Пентагону є "сумішшю правдивої та неправдивої інформації" - ЗМІ

Зеленський нагороджений найвищими державними нагородами Чеченської Республіки Ічкерія у вигнанні

Постійна рада ОБСЄ на позачерговому спецзасіданні розглянула питання про становище українських дітей під час повномасштабного вторгнення РФ

Шмигаль розпочав візит до США

У Бухаресті стартувала Перша Чорноморська безпекова конференція в рамках роботи Міжнародної Кримської платформи

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА