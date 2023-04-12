Події

12:40 12.04.2023

Найближчими днями в Україні збережеться дощова погода, у п'ятницю потеплішає

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Найближчими днями в Україні збережеться дощова погода, у п'ятницю потеплішає

Невеликий дощ очікується в четвер, 13 квітня, в усій Україні, окрім західних областей, а в східних, уночі - й у південних, Кіровоградській і Дніпропетровській областях пройде помірний дощ, повідомляє Укргідрометцентр.

На заході країни вночі та вранці місцями туман. Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10°, у західних областях 1-6° тепла, у Карпатах близько 0°; вдень 10-15° тепла.

У Києві 13 квітня невеликий дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9° тепла, вдень 11-13°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві від початку метеорологічних спостережень 13 квітня найвища температура була +25,6° у 1972 р., найнижча -4,7° у 1923 р.

У п'ятницю, 14 квітня, вночі на Лівобережжі, вдень на Закарпатті та в Карпатах пройдуть невеликі, подекуди помірні дощі. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 4-9°, вдень 10-15°, у південній і західній частинах країни 13-18°.

У Києві 14 квітня без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 12-14°.

Теги: #погода #прогноз

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