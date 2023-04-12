Світові лідери мають відреагувати на відео зі стратою українського військового - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що світові лідери мають відреагувати на публікацію відео, де росіяни відрізають голову українському військовослужбовцю.

"Це відео, страта українського полоненого, світ має бачити... Що це за істоти - для них немає людей - син, брат, чоловік? Росія намагається зробити це новою нормою - звичку знищувати життя. Це не випадковість, це не епізод", - сказав Зеленський у відеозверненні в середу.

"Кожен має реагувати. Кожен лідер. Не очікувати, що це забудеться. Відповідальність буде за все. Необхідний програш терору. Ніхто не зрозуміє, якщо лідери не відреагують. Зараз. Нам треба максимально зосередитися на фронті. Максимально допомагати", - додав глава Української держави.

Раніше в інтернеті було оприлюднено відео, де українському військовому, який потрапив у полон, відрізають голову. Судячи з відео, його було знято влітку минулого року.