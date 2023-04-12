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11:11 12.04.2023

За перешкоджання журналістській діяльності судитимуть архідиякона Києво-Печерської лаври

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За перешкоджання журналістській діяльності судитимуть архідиякона Києво-Печерської лаври

До суду скеровано обвинувальний акт щодо архідиякона Києво-Печерської лаври за перешкоджання професійній діяльності журналістів, повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно служителя Свято-Успенської Києво-Печерської лаври за фактом умисного перешкоджання законній професійній діяльності журналістів (ч. 1 ст. 171 КК України)", - йдеться в повідомленні прокуратури в середу.

Згідно з матеріалами кримінального провадження, 30 березня 2023 року журналісти "Суспільного мовлення" знімали репортаж на території Києво-Печерської лаври. У цей час до оператора підійшов представник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври (архідиякон), схопив мікрофон, зламав кріплення до відеокамери та кинув його на землю. Після цього оператор не міг продовжувати свою професійну діяльність.

11 квітня 2023 року було скеровано до суду обвинувальний акт стосовно підозрюваного для його розгляду по суті.

Покарання передбачає штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на термін до шести місяців, або обмеження волі на термін до трьох років.

Зазначається, що "відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду".

Теги: #лавра #журналісти #перешкоджання

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