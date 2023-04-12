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12:08 12.04.2023

СБУ розпочала розслідування воєнного злочину, знятого на відео, - катування та вбивства українського полоненого

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СБУ розпочала розслідування воєнного злочину, знятого на відео, - катування та вбивства українського полоненого

Служба безпеки України розпочала розслідування воєнного злочину - катування і вбивства окупантами українського полоненого - знятого на відео, поширеному в мережі.

"Учора в мережі з’явилось відео, як російські окупанти проявляють свою звірину сутність – жорстоко катують українського полоненого та відрізають йому голову. Служба безпеки України розпочала досудове розслідування цього воєнного злочину за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні української спецслужби в середу.

"Ми знайдемо цих нелюдів. Якщо треба буде – дістанемо всюди, де б вони не були: з-під землі чи з того світу. Але за скоєне вони точно понесуть покарання", - наведено слова голови української спецслужби Василя Малюка в повідомленні.

У повідомленні Офісу генерального прокурора зазначено, що за процесуального керівництва Офісу генпрокурора за фактом жорстоких тортур українського військовополоненого, відео яких було розміщено в соціальних мережах, розпочато кримінальне провадження за статтею порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

"За даними слідства, військовослужбовці невстановленого на даний час підрозділу збройних сил РФ вчинили жорстоке поводження щодо наразі невстановленого військовополоненого військовослужбовця Збройних сил України. А саме піддали катуванню, відрізавши голову. Відео цього факту було широко розповсюджено у ворожих соціальних мережах та телеграм-каналах", - наголошується у повідомленні Офісу генпрокурора.

За інформацією прокуратури, правоохоронні органи України вживають заходів щодо встановлення осіб, які вчинили цей страшний злочин.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюватиме Головне слідче управління СБУ.

Теги: #сбу #розслідування #воєнні_злочини

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