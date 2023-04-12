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10:02 12.04.2023

Окупанти спорудили три лінії оборони в Запорізькій області - британська розвідка

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Окупанти спорудили три лінії оборони в Запорізькій області - британська розвідка

Російські окупанти завершили будівництво трьох ліній оборони в окупованій частині Запорізької області в очікуванні українського контрнаступу в напрямку м. Мелітополя, повідомляють у звіті оборонної розвідки, оприлюдненому у твіттері Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в середу вранці.

"Протягом останніх тижнів Росія продовжувала розвивати великі лінійні оборонні споруди в Запорізькій області на півдні України. З великою часткою ймовірності за цей район відповідає Південне угруповання військ Росії. Наразі Росія завершила створення трьох ліній оборони протяжністю приблизно 120 км цього сектору", - ідеться в повідомленні.

За даними розвідки, безперервні лінії оборони розташовані на відстані 10-20 км одна від одної.

"Росія, ймовірно, доклала значних зусиль для виконання цих оборонних робіт, оскільки переконана, що Україна розглядає можливість нападу на місто Мелітополь. Оборонні споруди потенційно можуть стати грізними перешкодами, але їх ефективність майже повністю залежить від наявності достатньої кількості артилерії та особового складу. Залишається незрозумілим, чи може Південне угруповання військ наразі мобілізувати ці ресурси", - зазначається у зведенні.

Теги: #запорізька_область #окупанти #британська_розвідка

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