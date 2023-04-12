Канада запровадила санкції проти Нацбанку Білорусі, Беларусбанка та низки інших фінансових організацій республіки

Канада запровадила санкції проти дев'яти установ фінансового сектора Білорусі, відповідне рішення опубліковано на офіційному сайті канадського уряду.

До організацій, яких стосуються обмежувальні заходи, увійшли Національний банк Білорусі, а також найбільші державні та комерційні банки республіки - Беларусбанк, Белагропромбанк, БПС-Сбербанк, Пріорбанк, Банк БелВЕБ, Белгазпромбанк, ВТБ-Банк і Статусбанк.

Як обґрунтування до вжиття таких заходів заявляється, що "дії Республіки Білорусь являють собою серйозне порушення міжнародного миру і безпеки, яке призвело або може призвести до серйозної міжнародної кризи".

Як заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час зустрічі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, який прибув до Канади з офіційним візитом, санкції щодо Білорусі запроваджують із метою "подальшого тиску" на неї як на союзника Росії.