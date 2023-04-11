Кабмін підтримав призначення Артема Лисогора головою Луганської ОДА, а Володимира Артюха - головою Сумської ОДА

На засіданні 11 квітня Кабінет Міністрів України підтримав проєкти указів президента про призначення Артема Лисогора головою Луганської ОДА, а Володимира Артюха - головою Сумської ОДА.

"Підтримано проєкти указів президента України про призначення Артема Лисогора головою Луганської обласної державної адміністрації, Володимира Артюха - головою Сумської обласної державної адміністрації", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі у вівторок.

Лисогор раніше був заступником начальника головного управління Національної поліції Житомирської області, з жовтня 2021 року до червня 2022 року був відряджений для виконання обов'язків заступника командувача Об'єднаних сил із задіяння сил і засобів підрозділів Національної поліції. На жовтень минулого року мав звання полковника.

Генерал-лейтенант Володимир Артюх у серпні минулого року був нагороджений орденом за заслуги 1-го ступеня, служив на командних посадах до заступника начальника Генштабу ЗСУ, а на кінець літа минулого року був радником начальника Вінницької обласної військової адміністрації.