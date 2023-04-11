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17:26 11.04.2023

Омбудсмена РФ виключено з Європейської мережі національних інституцій з прав людини - Лубінець

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Омбудсмена РФ виключено з Європейської мережі національних інституцій з прав людини - Лубінець

Омбудсмена РФ Тетяну Москалькову вперше в історії існування об'єднання виключили з членів Європейської мережі національних інституцій з прав людини (ENNHRI), повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Сьогодні взяв участь у процесі голосування за виключення Інституції уповноваженої з прав людини в Російській Федерації з членів ENNHRI. У голосуванні взяли участь члени ENNHRI зі статусом А. Наголошую, що це вперше за історію існування об'єднання, коли виключають одного з членів", - повідомив Лубінець у телеграм-каналі у вівторок.

За його даними, підставою для голосування стало те, що "омбудсмен РФ провадила свою діяльність у спосіб та всупереч меті, яка визначена статутом ENNHRI".

Як інформував Лубінець, Москалькова під час свого виступу "заявила про вихід із Європейської мережі національних інституцій з прав людини, напевно, передчуваючи негативний результат голосування для їхньої інституції. Також використовувала наративи російської пропаганди про біолабораторії США в Україні та згадувала про порушення прав людини у Франції під час протестів, що чути від представника країни-агресора було дуже дивно", - зауважив Лубінець.

Як наголосив український омбудсмен, "Росія не звертає уваги на порушення прав людини з їхнього боку: вбиває, обстрілює ракетами мирні міста, катує, руйнує домівки, викрадає українських дітей, утримує в полоні цивільне населення та не дотримується Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Росія чинить геноцид нашого народу і порушує всі норми міжнародного гуманітарного права, тому і має бути виключена з усіх міжнародних організацій. Світ бачить правду і робить висновки".

Лубінець подякував колегам-омбудсменам, "які проголосували за виключення інституції, яка не відповідає меті існування інституції з прав людини в цілому та використовує європейські платформи для висловлення політичних гасел із російської пропаганди".

 

Теги: #омбудсмен #лубінець

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