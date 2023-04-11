У Львові відкрили корпус реабілітації у Національному реабілітаційному центрі "Незламні"

У Львові відкрили сучасний корпус реабілітації у Національному реабілітаційному центрі "Незламні" за адресою вул. Мазепи,25.

За словами міського голови Львова Андрія Садового, місто прийняло понад 100 тисяч тимчасово переміщених осіб, серед них – понад 11 тисяч поранених. Їхнє лікування та відновлення взяв на себе Національний реабілітаційний центр НЕЗЛАМНІ/UNBROKEN, який працює на базі Першого медоб’єднання Львова.

"Менше 100 днів знадобилося щоб зробити це диво", - повідомили під час відкриття представники центру.

Це 7 поверхів для реабілітації з моделями квартири та навіть магазину, аби пацієнт міг максимально підготуватися до нових умов життя. Щороку отримувати допомогу тут зможуть 10 тисяч українців. "Наразі ми маємо 50 ліжок в стаціонарі, але прагнемо допомогти всим, хто цього поребує", - повідомили на відкритті присутні лікарі. Єдними обмеженням, за їх словами є лише кількість спеціалстів.

Відкриття корпусу відбудлося в рамках Міжнародного форуму реабілітації у Львові.

Організатори Міжнародного форуму реабілітації у Львові: Національний реабілітаційний центр “UNBROKEN”, Червоний хрест України.