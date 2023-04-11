Окупанти тримають на чергуванні в Чорному морі один носій "Калібрів" - ВМС ЗСУ

У Чорному морі станом на ранок вівторка перебувають чотири російські кораблі на бойовому чергуванні, з них один носій ракет "Калібр" загальним залпом до чотирьох ракет, повідомляється у фейсбуці Військово-Морських сил Збройних сил України.

В Азовському морі перебуває один ворожий корабель, у Середземному - сім, із них три носії "Калібрів" загальним залпом до 20 ракет.

За минулу добу окупованою Керч-Єнікальською протокою в бік Азовського моря кораблі не проходили, а в бік Чорного моря пройшло 14 суден, з них шість прослідували далі в бік Босфору.

Як повідомлялося, з 8 квітня окупанти тримають в акваторії Чорного моря на бойовому чергуванні лише один носій "Калібрів". Лише 9 квітня було виведено друге судно, але 10 угруповання знову було скорочено до одного. За даними Оперативного командування "Південь", це підводний ракетоносій, споряджений чотирма ракетами типу "Калібр". У командуванні зазначили, що хоча рівень загрози не надто високий, ігнорувати його не варто.

"Калібр НК" - ракети, призначені для пусків із надводних кораблів російського ЧФ. Дальність ураження таких ракет - понад 2500 км по наземних цілях і понад 375 км - по морських.

Джерело: https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua/posts/pfbid026GhdBnjkwhv2v8ziStvp6R6xo42rFNK3992ST1k4FA27ZTMaVYYRmTkAkxjojBkpl

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