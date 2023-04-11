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10:53 11.04.2023

На Великдень комендантська година в Україні залишається чинною, не можна нехтувати сигналами тривоги - патрульна поліція

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На Великдень комендантська година в Україні залишається чинною, не можна нехтувати сигналами тривоги - патрульна поліція

Напередодні Великодніх свят у патрульній поліції України нагадують вірянам про обмеження і заходи безпеки, пов'язані з воєнним станом: комендантська година діє, можливість перебування вночі на службі залежить від конкретного храму, а сигналами тривоги не можна нехтувати.

У вівторок в ефірі національного телемарафону перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький розповів, що обмеження, пов'язані, зокрема, з комендантською годиною, діють від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

"Звісно, комендантська година діятиме і в цю ніч. Наразі на більшій частині нашої держави комендантська година триває з 00:00 до 5:00 ранку - саме в цей час не можна перебувати на вулиці, треба враховувати це тим, хто має намір провести всю службу в храмі", - зазначив заступник начальника департаменту.

Він також повідомив про посилення заходів безпеки до Великодніх святкувань.

"Під час святкування обов'язково будуть наближені екіпажі Нацполіції, патрульної поліції до місць проведення богослужінь, місць зібрання вірян і фактично будуть підвищені заходи безпеки", - наголосив він.

Окрім того, за словами Білошицького, буде створено моніторингові центри відстеження ситуації для недопущення правопорушень і своєчасного реагування.

Заступник начальника департаменту додав, що духовенство повідомляє про проведення трансляції святкових служб. "Можна долучитися онлайн або вже о 5:00 відвідати храм", - сказав Білошицький.

Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи означає це, що вірянин може залишитися вночі на службі в храмі, Білошицький сказав: "Необхідно звертатися безпосередньо до храму, в якому хоче перебувати вірянин, оскільки є обмеження, які встановлюють безпосередньо храми. Є храми, які встановили, що під час комендантської години на території храму може перебувати тільки духовенство та обмежена кількість вірян або безпосередніх працівників храму.... Усе залежить від храму".

"Треба також враховувати сигнали тривоги. Якщо вони будуть, то в обов'язковому порядку необхідно діяти згідно із заходами безпеки - спускатися до укриття і перечікувати... Треба пам'ятати, що ворог підступний і навіть цієї ночі може зробити якісь дії", - підсумував він.

Що стосується гарантування безпеки під час поминальних днів, то, за словами заступника голови департаменту, також буде встановлено певні обмеження, зокрема пов'язані з сигналами повітряної тривоги, а екіпажі патрульної поліції будуть наближені до місць масового скупчення людей.

Теги: #великдень #комендантська_година

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