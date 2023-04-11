Окупанти продовжують просуватися в Бахмуті, "вагнерівців" викрито у стратах українських військових - ISW

Російські окупаційні сили в понеділок провели обмежені наземні атаки вздовж лінії Сватове - Кремінна в Луганській області, продовжили територіальні захоплення в Бахмуті Донецької області та його околицях і продовжували наземні атаки на лінії Авдіївка - Донецьк, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 10 квітня.

"За повідомленнями, сили Вагнера продовжують скоювати воєнні злочини, обезголовлюючи українських військовослужбовців у Бахмуті", - йдеться в повідомленні.

При цьому повідомляється, що Міністерство оборони РФ відмовляється називати приватну військову компанію "Вагнера" учасниками Бахмутської битви, повідомляючи замість цього про "штурмові загони". Ватажок "Вагнера" Євген Пригожин, зі свого боку, розкритикував зусилля Міноборони з вербування полонених, імовірно, з метою реклами кампаній із набору добровольців у ПВК, що тривають.

Також аналітики повідомляють про конфлікт Пригожина з Міністерством закордонних справ РФ навколо програми головування РФ у Раді безпеки ООН і роботи МЗС РФ в Африці. "Російські державні установи та афілійовані з Кремлем структури, ймовірно, прагнуть присікти будь-які спроби Пригожина заручитися громадською або політичною підтримкою", - повідомляють в ISW.

Повідомляється, що Пригожин розвиває співпрацю з членами партії "Справедлива Росія - за правду", імовірно, з метою отримати контроль над політсилою, однак адміністрація президента РФ навряд чи дозволить йому зробити це. Раніше Пригожин цікавився інвестиціями в політичну партію "Родина" і отриманням державної посади.