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00:22 11.04.2023

Резніков затвердив склад громадської ради при Міноборони

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Резніков затвердив склад громадської ради при Міноборони

Міністр оборони України Олексій Резніков 10 квітня наказом підписав затвердив склад Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони, повідомила прес-служба відомства.

"Підписання наказу відбулося на підставі рішення, прийнятого Комісією щодо забезпечення проведення конкурсу з формування Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України на засіданні 31 березня 2023 року, та згідно з процедурою, розробленою громадською ініціативною робочою групою та зафіксованою у п. 18 Положення про Громадське анти при Міноборони", - йдеться у релізі.

Відповідна комісія на своєму засіданні 31 березня на підставі п. 17 Положення про Громадську антикорупційну раду при Міноборони вирішила вважати обраними кандидатів до складу антикорради, які набрали найбільшу кількість голосів за результатами голосування.

Серед них, зокрема, Олександр Геращенко від ГО "Центр протидії рейдерству та корупції", Артак Григорян від ГО "Всеукраїнське об'єднання “Автомайдан", Євген Грушовець від ВГО "Асоціація правників України", Віталій Кальницький від ГО "Антикорупційний Точер", Генна від ГО "Разом проти корупції", Віталій Масюк від ГО "Нова чесна Україна", Тетяна Ніколаєнко від ГО "Сорорітас", Віталій Оджиковський від ВГО "Асоціація правників України", Дмитро Остапенко від ВГО "Асоціація правників України", Костянтин Піонтков Всеукраїнське об'єднання Автомайдан, Віктор Прудковських від ГО "Антикорупційний точер", Олег Свірко від ГО "Сорорітас", Олена Трегуб від ГО "Незалежна антикорупційна комісія", Анастасія Шуба від - ГО "Антикорупційний точер", Богдана Ярова від ГО "Сорорітас".

Так, наказом затверджено відповідний склад Громадської антикорради при Міноборони.

У релізі відомства повідомили, що установче засідання антикорради відбудеться найближчим часом після погодження дати засідання з усіма обраними членами.

 

Теги: #склад #україна #міноборони #антикоррада

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