США закликали Росію до звільнення кореспондента Евана Гершковича

США закликали Росію до звільнення неправомірно затриманого кореспондента видання The Wall Street Journal Евана Гершковича, повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен.

"Я встановив, що Російська Федерація неправомірно затримала Евана Гершковича. Ми закликаємо до негайного звільнення його та Пола Уїлана", - написав Блінкен у мікроблозі Твіттер.

Також у понеділок заступник Держдепу Ведант Патель повідомив, що Вашингтон продовжує вимагати від Росії консульського доступу до затриманого Гершковича.

"Ми все ще намагаємося домогтися консульського доступу... Ми довели до відома російської влади необхідність надати такий доступ якнайшвидше", - сказав він на брифінгу.

Він зазначив, що "США продовжують працювати по відповідних каналах" над цим питанням.

Раніше в Центрі громадських зв'язків (ЦГЗ) ФСБ РФ повідомили про затримання Гершковича, громадянина США 1991 року народження.