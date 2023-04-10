Зеленський призначив головою Київської обладміністрації керівника Бучанської окружної прокуратури Кравченка - указ

Президент України Володимир Зеленський призначив Руслана Кравченка головою Київської обласної державної адміністрації.

Відповідний указ №204/2023 від 10 квітня опубліковано на сайті глави Української держави.

Як повідомлялося, з березня 2021 року по теперішній час Кравченко очолює Бучанську окружну прокуратуру Київської області. 7 квітня 2023 року Кабінет міністрів України погодив призначення Кравченка головою Київської обласної державної адміністрації.

Кравченко з 2012 року працював у Севастопольській прокуратурі, у 2014-15 рр. брав участь в антитерористичній операції на сході України, пізніше працював на різних посадах у Головній військовій прокуратурі Генеральної прокуратури України, у 2019-20 рр. - у прокуратурі Центрального регіону, у 2020-21 рр. - у Спеціалізованій прокуратурі у військовій та оборонній сфері Офісу генерального прокурора. Був прокурором у справі проти експрезидента України (2010-2014) Віктора Януковича.

Раніше Київську обладміністрацію очолював Олексій Кулеба, якого було звільнено з посади 24 січня поточного року у зв'язку з призначенням заступником керівника Офісу президента України.