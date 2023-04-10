Події

16:32 10.04.2023

Резніков: Час для нас має вирішальне значення під час підготовки до контрнаступу

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Резніков: Час для нас має вирішальне значення під час підготовки до контрнаступу

Час має для українських сил важливе значення під час підготовки до контрнаступу, також він працює на користь України, бо що далі, то більше прискорюються відцентрові процеси всередині російського режиму, заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Час для нас має вирішальне значення під час підготовки до контрнаступу. Більше того, цей час працює на нашу користь, тому що, як ми бачимо, що далі, то більше прискорюються відцентрові процеси всередині російського режиму", - сказав Резніков в інтерв'ю агентству ELTA.

За словами міністра, російський наступ "повзучий", і він зазнає невдачі.

"Вони (росіяни - ІФ-У) багато разів змінювали дати виконання цього плану наступу, і після встановлення нової дати цього домогтися все одно не вдається. Це означає, що вони програють і психологічно. І там втрачають не лише живу силу, а й техніку та боєприпаси", - пояснив глава відомства.

Він також наголосив, що власник ПВК Вагнера узяв на себе зобов'язання домогтися успіху принаймні на вузькому фронті. Водночас, за його словами, "між різними вежами Кремля відбувається конфлікт".

"Усе це насамперед дає нам змогу виграти більше часу, а також підтримує стабільність усієї нашої оборони", - сказав Резніков.

З іншого боку, за його словами, за даними української розвідки, керівництво російського режиму готове мобілізувати і принести в жертву навіть 3 мільйони людей.

Крім того, очільник відомства заявив, що цю війну "не вдасться "заморозити" ніякими переговорами".

Резніков відкинув критику, що лунала в деяких західних ЗМІ щодо категоричного наміру військово-політичного керівництва продовжувати оборону Бахмута, оскільки втрати ЗСУ там можуть навіть підірвати спроможність України розпочати контрнаступ.

Міністр наголосив, що російські втрати там незрівнянно більші і просто "колосальні". За словами Резнікова, Бахмут дає змогу "нам меншими силами стримувати там значно більші сили противника, паралельно знищуючи, перемелюючи його наступальні ресурси і потенціал".

"Це дуже важливо в контексті всього театру воєнних дій. Росіяни цю тактику "повзучого" наступу там застосовують уже понад пів року і зазнають там колосальних втрат. Це означає, що якби не ті втрати, то весь свій потенціал на іншій оборонній лінії або на передовій вони могли б використати проти нас. У якомусь менш укріпленому і захищеному місці. І тепер щодня ми завдаємо їм величезної шкоди й утримуємо, по суті, замкненими", - сказав міністр оборони.

 

Теги: #міноборони #резніков

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