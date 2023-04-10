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15:11 10.04.2023

Депутати Рівненської облради заборонили діяльність УПЦ (МП) на території області

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Депутати Рівненської облради заборонили діяльність УПЦ (МП) на території області

Депутати Рівненської обласної ради на позачерговій сесії одностайно проголосували за заборону діяльності Української православної церкви (Московського патріархату) на території області, повідомляє пресслужба облради.

"Заборону Української православної церкви (Московського патріархату) підтримали 55 обранців із 55 присутніх у залі", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті в понеділок.

Депутати також проголосували за скасування низки рішень виконавчого комітету Рівненської облради народних депутатів щодо реєстрації статутів тих релігійних громад, які станом на сьогодні перебувають у складі УПЦ (МП), та передачі їм у користування культових будівель.

Крім цього, облрада втретє звертатиметься до Верховної Ради України з вимогою негайно ухвалити закон про заборону УПЦ (МП) і тим самим виконати рішення РНБО України від 1 грудня 2022 року.

Окреме звернення облради буде надіслано до органів місцевого самоврядування Рівненської області, щоб ті ухвалили відповідні рішення щодо припинення діяльності УПЦ (МП) на території своїх громад.

 

Теги: #упц_мп #рівненська_область

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