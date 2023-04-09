Держава-терорист обстріляла Запоріжжя у Вербну неділю

Обстрілом ракетами Запоріжжя у Вербну неділю Росія ставить себе у велику ізоляцію від людства, сказав президент України Володимир Зеленський у відеозверненні в неділю.

"Цієї ночі російська армія обстріляла Запоріжжя. Ракетами С-300. Влучання – в будинок, житловий будинок. Троє людей були у ньому. Чоловік, жінка і дитина – дівчинка, її звали Ірина, цьогоріч їй би виповнилось 11 років. Вона загинула. Чоловік теж. Мої співчуття... Жінка – у важкому стані зараз, в лікарні, їй надається допомога. Так держава-терорист проводить цю Вербну неділю", - сказав він.

За словами Зеленського, "Росія ставить себе у ще більшу ізоляцію від світу, від людства. Кожне світле християнське свято вчить нас, що ми можемо не знати - як, але мусимо бути впевнені, що зло - програє".

"І ми - віримо. Маємо наближати програш зла. І ми - наближаємо. І світ - разом із нами. Щомісяця, щотижня додається підтримка, збільшується коло тих, хто нас підтримує, хто підтримує нашу сміливість і нашу віру в життя", - заявив президент.