Події

16:57 09.04.2023

Окупанти обстріляли с.Караїчне Харківської області, місцевого жителя госпіталізовано у важкому стані - обладміністрації

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Окупанти обстріляли с.Караїчне Харківської області, місцевого жителя госпіталізовано у важкому стані - обладміністрації

Житель села Караїчне Чугуївського району Харківської області дістав важке поранення внаслідок обстрілу села російськими окупантами в неділю, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Дістав серйозних травм цивільний, близько 30 років. Його госпіталізували у важкому стані. Лікарі борються за його життя", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

Він повідомив, що окупанти також обстріляли з реактивних систем залпового вогню житлові будинки і приватні території в Куп'янську Харківської області.

 

Теги: #харківська_область #обстріл

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