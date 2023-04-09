Окупанти обстріляли с.Караїчне Харківської області, місцевого жителя госпіталізовано у важкому стані - обладміністрації

Житель села Караїчне Чугуївського району Харківської області дістав важке поранення внаслідок обстрілу села російськими окупантами в неділю, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Дістав серйозних травм цивільний, близько 30 років. Його госпіталізували у важкому стані. Лікарі борються за його життя", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

Він повідомив, що окупанти також обстріляли з реактивних систем залпового вогню житлові будинки і приватні території в Куп'янську Харківської області.