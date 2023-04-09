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14:34 09.04.2023

У прикордоння Чернігівської області влучила ракета, випущена літаком із території РФ - ОК "Північ"

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У прикордоння Чернігівської області влучила ракета, випущена літаком із території РФ - ОК "Північ"

Російська армія авіаційною ракетою поцілила по прикордонню Чернігівської області, повідомило оперативне командування "Північ".

"Близько 11:54 9 квітня повідомили про один вибух, спричинений ракетою, випущеною російським літаком з території Росії, в район н.п. Грем'яч. Причина обстрілу - руйнування інфраструктури населеного пункту. Про втрати серед місцевого населення інформація не надходила", - повідомило ОК "Північ" у соцмережі Фейсбук у неділю.

 

 

Теги: #черниговская_область #ок_північ

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