Події

11:00 09.04.2023

В Одесі посилять заходи безпеки 10 квітня, у день 79-ї річниці визволення міста від фашистських загарбників

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В Одесі посилять заходи безпеки 10 квітня, у день 79-ї річниці визволення міста від фашистських загарбників

10 квітня, у день 79-ї річниці визволення Одеси від фашистських загарбників, у місті буде посилено заходи безпеки.

"На вулицях правопорядок забезпечуватимуть понад півтисячі правоохоронців. Вхід до пам'ятних місць на честь визволителів Одеси здійснюватиметься через пропускні пункти", - повідомляє Головне управління Нацполіції в Одеській області.

"Герої-визволителі назавжди увійшли в історію. Але в цей історичний день ми не повинні забувати, що знову захищаємо місто і всю Україну від нових, російських, загарбників. Тому закликаємо всіх не нехтувати заходами безпеки, сигналами повітряної тривоги, уникати скупчень біля пам'ятних місць, бути пильними та законослухняними", - закликав громадян тимчасовий виконувач обов'язків начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Іван Жук.

У поліції нагадали про заборону використовувати символіку націонал-соціалістичного і тоталітарного режимів.

Теги: #одеса #заходи_безпеки

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