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10:38 09.04.2023

Російський ракетний терор проти енергосектору України остаточно провалився - ISW

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Російський ракетний терор проти енергосектору України остаточно провалився - ISW

Російський ракетний терор проти енергетичної інфраструктури України остаточно провалився, і Москва, схоже, відмовилася від цих зусиль, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

В Інституті зазначають, що у РФ у жовтні 2022 року поставили за мету знищити український енергосектор до зими.

"Однак серія великомасштабних ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі не досягла цілей спричинити гуманітарну катастрофу, послабити український військовий потенціал і змусити Україну йти на переговори. 1 березня державні російські ЗМІ визнали цей провал", - йдеться у звіті.

Аналітики ISW навели дані міністерства оборони Великої Британії, в яких зазначається, що частота масованих обстрілів зменшилася з березня 2023 року.

Також повідомляється, що міністр енергетики Герман Галущенко 8 квітня заявив, що Україна вперше з 11 жовтня 2022 року відновлює експорт енергоресурсів.

 

Теги: #війна #isw

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