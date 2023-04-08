Спільна участь українського та російського підлітків у Хресному ході в Римі на тлі російсько-української війни спотворює дійсність

Спільна участь українського і російського підлітків у Хресному ході в Римі в п'ятницю, 7 квітня, на тлі російсько-української війни спотворює дійсність, заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Ми розчаровані, що Святий Престол не взяв до уваги аргументи української сторони про образливий характер такого жесту. Спільна участь українця та росіянина спотворює дійсність, в яку Росія занурила українців, втілюючи проти них геноцид. Ба більше, такий крок підриває принципи справедливості та загальнолюдської моральності, дискредитує концепцію миру та братерства", - йдеться в заяві.

Ніколенко пояснив, що "мова йде про тексти, які були зачитані під час 10-ї стації Хресної Ходи: від імені українського підлітка, який знайшов прихисток в Італії після захоплення російськими військами Маріуполя, та російського хлопця, брат-військовослужбовець якого втратив життя, а батько та дід зникли безвісти як учасники загарбницької війни Росії проти України".

У МЗС зазначили, що спроба в цьому контексті поставити знак рівності між Україною і Росією не сприяє примиренню. "Примирення може настати лише після української перемоги, покарання всіх російських злочинців, покаяння за завдані страждання та прохання пробачення перед українцями", - наголосив речник.

"Розраховуємо, що Святий Престол надалі буде дотримуватися підходу, який базуватиметься на глибинному розумінні справедливості та відповідальності за відновлення миру в Україні і встановлення справедливості", - підсумував Ніколенко.