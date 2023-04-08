П'ятеро українців постраждали в ДТП у Молдові

У результаті дорожньо-транспортної пригоди в Молдові за участю автобуса, що прямував із Кишинева до Києва, дістали легких тілесних ушкоджень п'ятеро українців, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Сьогодні в Дрокійському районі в Молдові сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автобуса, який прямував із Кишинева до Києва. У результаті ДТП п'ятеро громадян України отримали легкі тілесні ушкодження. Їх доправили в лікарню, зараз їм надають необхідну медичну допомогу, загроз їхньому життю немає",- повідомив Ніколенко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

У МЗС України також зазначили, що інші пасажири продовжили рух до Києва іншим наданим перевізником автобусом. Загалом в автобусі перебувало дев'ятнадцять українців.

"Українське посольство взаємодіє з молдовськими правоохоронцями для з'ясування всіх обставин аварії та підтримує зв'язок із лікарями. Після завершення лікування консули допоможуть нашим громадянам повернутися в Україну", - наголосили у відомстві.