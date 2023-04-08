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14:45 08.04.2023

Росія має відповісти за злочини проти українських дітей - Єрмак

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Росія має відповісти за злочини проти українських дітей - Єрмак

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак провів онлайн-розмову з правозахисницею і співзасновницею Фонду Клуні "За справедливість" Амаль Клуні, під час якої сторони обговорили питання захисту прав українських дітей і притягнення до відповідальності РФ за їхнє порушення.

"Росія має відповісти за злочини проти українських дітей. Провів онлайн-розмову з відомою правозахисницею та співзасновницею Фонду Клуні "За справедливість" Амаль Клуні. Обговорили питання захисту прав українських дітей та притягнення РФ до відповідальності за скоєні проти них злочини", - написав Єрмак у телеграм-каналі в суботу.

Як зазначає Єрмак, Амаль Клуні спеціалізується на міжнародному кримінальному праві та захисті прав людини, а також є адвокатом у міжнародних судах, зокрема в Міжнародному суді ООН і Міжнародному кримінальному суді.

Теги: #діти #злочини_рф

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