В Україні найближчими днями часом дощитиме

В Україні в неділю вночі місцями невеликий дощ, вдень помірні дощі, подекуди з грозою; у більшості західних, вдень і південних областях без суттєвих опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

У Карпатському регіоні на дорогах місцями ожеледиця; вночі та вранці в західній, Житомирській та південних областях туман.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°; у західних областях вночі від 4° тепла до 1° морозу (у Карпатах 2-7° морозу), вдень 7-12° тепла.

У Києві 9 квітня вночі невеликий, удень помірний дощ. Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 12-14°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 9 квітня найвища температура вдень була 23,8° у 1972 р., найнижча вночі -5,1° у 1896 р.

У понеділок, 10 квітня, в Україні часом невеликий дощ, у Карпатах із мокрим снігом, лише на півдні без суттєвих опадів.

У південних і центральних областях вночі та вранці місцями туман.

Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі – 3-8° тепла, у Карпатах близько 0°; вдень 8-13°, на півдні та сході 11-16°.

У Києві в понеділок, 10 квітня, часом невеликий дощ. Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8° тепла; вдень 10-12°.