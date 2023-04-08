У березні Національне інформаційне бюро прийняло понад 20 тисяч звернень

До Національного інформаційного бюро (НІБ) при Міністерстві реінтеграції в березні надійшло понад 20 тисяч звернень щодо зникнення людей, потрапляння в полон, депортації та примусової мобілізації на тимчасово окупованих територіях України, повідомляє Мінреінтеграції.

Як зазначається в телеграм-каналі міністерства в суботу, оператори цілодобової гарячої лінії НІБ у березні прийняли понад 12 тисяч дзвінків; майже 800 звернень надійшло через онлайн-форму на сайті інформаційного бюро; майже 5 тисяч звернень - через чат-боти в телеграм-каналі і Viber; понад 3 тисячі звернень - на електронну пошту.