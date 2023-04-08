Події

09:42 08.04.2023

У березні Національне інформаційне бюро прийняло понад 20 тисяч звернень

1 хв читати
У березні Національне інформаційне бюро прийняло понад 20 тисяч звернень

До Національного інформаційного бюро (НІБ) при Міністерстві реінтеграції в березні надійшло понад 20 тисяч звернень щодо зникнення людей, потрапляння в полон, депортації та примусової мобілізації на тимчасово окупованих територіях України, повідомляє Мінреінтеграції.

Як зазначається в телеграм-каналі міністерства в суботу, оператори цілодобової гарячої лінії НІБ у березні прийняли понад 12 тисяч дзвінків; майже 800 звернень надійшло через онлайн-форму на сайті інформаційного бюро; майже 5 тисяч звернень - через чат-боти в телеграм-каналі і Viber; понад 3 тисячі звернень - на електронну пошту.

Теги: #звернення #мінреінтеграції

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:58 05.04.2023
Зеленський закликав парламент Чилі підтримати рішення МКС про арешт Путіна

Зеленський закликав парламент Чилі підтримати рішення МКС про арешт Путіна

18:46 04.04.2023
Примусову евакуацію дітей оголошено у 21 населеному пункті Донецької області

Примусову евакуацію дітей оголошено у 21 населеному пункті Донецької області

19:31 03.04.2023
ВАР просить ЄС скасувати ветеринарний контроль транзиту на кордоні з Україною для зростання експорту

ВАР просить ЄС скасувати ветеринарний контроль транзиту на кордоні з Україною для зростання експорту

12:24 26.03.2023
Жителям деокупованих територій виплатили понад 323 млн грн фінансової допомоги - Мінреінтеграції

Жителям деокупованих територій виплатили понад 323 млн грн фінансової допомоги - Мінреінтеграції

11:50 18.03.2023
У постраждалих від війни областях України працюють понад 90% медзакладів - Мінреінтеграції

У постраждалих від війни областях України працюють понад 90% медзакладів - Мінреінтеграції

00:13 16.03.2023
Зеленський закликав британських редакторів активніше поширювати правду про російську агресію

Зеленський закликав британських редакторів активніше поширювати правду про російську агресію

20:36 14.03.2023
Понад 80% звернень громадян до кіберполіції становлять повідомлення про шахрайство

Понад 80% звернень громадян до кіберполіції становлять повідомлення про шахрайство

11:22 12.03.2023
Із небезпечних регіонів Донецької, Запорізької та Херсонської області продовжують курсувати безкоштовні евакуаційні поїзди - Мінреінтеграції

Із небезпечних регіонів Донецької, Запорізької та Херсонської області продовжують курсувати безкоштовні евакуаційні поїзди - Мінреінтеграції

19:53 07.03.2023
ЄБА знову просить затвердити перелік територій бойових дій і припинити блокування податкових накладних

ЄБА знову просить затвердити перелік територій бойових дій і припинити блокування податкових накладних

10:21 07.03.2023
Під час обов'язкової евакуації з Донецької області із серпня виїхали понад 50 тис. громадян, зокрема 6 тис. дітей - Мінреінтеграції

Під час обов'язкової евакуації з Донецької області із серпня виїхали понад 50 тис. громадян, зокрема 6 тис. дітей - Мінреінтеграції

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Мін'юст США почав розслідування витоку секретних документів Міноборони - ЗМІ

За добу ЗС України знищили близько 570 окупантів, 3 танки, 1 літак

«Іфтар» щорічно проводитиметься на державному рівні – Зеленський

РНБО готує новий санкційний список – Зеленський

Деокупація Криму безальтернативна – Зеленський

ОСТАННЄ

Російські Су-35 випустили по прикордонню Чернігівщини дві керовані авіабомби

Росіяни вночі та вранці продовжували обстрілювати прикордоння Сумщини: зафіксовано 46 прильотів

Російська кампанія зі знищення української енергосистеми, найімовірніше, провалилася - британська розвідка

Мін'юст США почав розслідування витоку секретних документів Міноборони - ЗМІ

Херсонська ОВА: в результаті російських обстрілів за минулу добу в області поранено вісім людей, двоє з них - діти

Окупанти обстріляли три райони Харківщини, загинув мирний житель

Ізраїль після теракту в Тель-Авіві виділить додаткові сили для гарантування безпеки

За добу ЗС України знищили близько 570 окупантів, 3 танки, 1 літак

Українські військові знищили дев’ять окупантів, шість одиниць техніки, три спостережні пункти ворога

У результаті обстрілів на Донеччині загинуло чотири людини, одну - поранено

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА