Події

08:21 08.04.2023

Ізраїль після теракту в Тель-Авіві виділить додаткові сили для гарантування безпеки

1 хв читати
Ізраїль після теракту в Тель-Авіві виділить додаткові сили для гарантування безпеки

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу попросив поліцію й армію активізувати участь у гарантуванні безпеки громадян після теракту в Тель-Авіві, внаслідок якого одна людина загинула і семеро постраждали, повідомляє The Times of Israel.

За даними газети, прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу розпорядився, щоб прикордонна поліція країни призвала всіх своїх резервістів. Крім того, він наказав військовому командуванню виділити додаткові підрозділи для гарантування безпеки населення.

Раніше в Тель-Авіві водій автомобіля - 45-річний ізраїльтянин арабського походження Юсеф Абу Джабер - за кермом автомобіля скоїв наїзд на пішоходів, а потім - спробував почати стрілянину по перехожих. Джабера нейтралізувала поліція.

Унаслідок теракту помер 35-річний італійський турист, семеро людей - громадяни Великої Британії та Італії - постраждали.

Крім того, в п'ятницю в населеному пункті Хамра на Західному березі Йордану внаслідок стрілянини загинули дві жінки, ще одна дістала поранення.

Останніми днями на тлі священного для мусульман місяця Рамадан і єврейського Песаха спостерігається загострення палестино-ізраїльського конфлікту. У ніч на п'ятницю із сектору Гази запустили понад 40 ракет по Ізраїлю, а ізраїльські військові завдали ударів по об'єктах палестинського руху ХАМАС у Лівані. Напередодні також ракетного обстрілу з Лівану зазнала північ Ізраїлю.

 

 

Теги: #теракт #премєр #реакція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:23 07.04.2023
Шмигаль поїде до Канади для переговорів про бронетехніку та боєприпаси

Шмигаль поїде до Канади для переговорів про бронетехніку та боєприпаси

22:18 06.04.2023
Зеленський у четвер провів наради з прем'єр-міністром і правоохоронним блоком

Зеленський у четвер провів наради з прем'єр-міністром і правоохоронним блоком

11:56 31.03.2023
Прем'єр Словенії на зустрічі із Зеленським заявив про зацікавленість у відновленні Ізюму

Прем'єр Словенії на зустрічі із Зеленським заявив про зацікавленість у відновленні Ізюму

07:42 27.03.2023
Нетаньягу обговорює з оточенням можливість заморожування проєкту закону про судову реформу

Нетаньягу обговорює з оточенням можливість заморожування проєкту закону про судову реформу

19:47 23.03.2023
Шмигаль провів нараду щодо швидкого відновлення південних областей

Шмигаль провів нараду щодо швидкого відновлення південних областей

20:07 20.03.2023
Зеленський обговорив із прем'єром Нідерландів Рютте посилення обороноздатності та формулу миру

Зеленський обговорив із прем'єром Нідерландів Рютте посилення обороноздатності та формулу миру

11:03 16.03.2023
Прем'єр-міністр Латвії прибув до Києва

Прем'єр-міністр Латвії прибув до Києва

08:32 08.03.2023
Власник "Укрлендфармінгу" Бахматюк вважає його заочний арешт у справі Насірова тиском на бізнес

Власник "Укрлендфармінгу" Бахматюк вважає його заочний арешт у справі Насірова тиском на бізнес

08:30 23.02.2023
До Києва прибув прем'єр-міністр Іспанії Санчес

До Києва прибув прем'єр-міністр Іспанії Санчес

21:04 22.02.2023
Прем'єр Іспанії Санчес прибуде до Києва вранці у четвер

Прем'єр Іспанії Санчес прибуде до Києва вранці у четвер

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

За добу ЗС України знищили близько 570 окупантів, 3 танки, 1 літак

«Іфтар» щорічно проводитиметься на державному рівні – Зеленський

РНБО готує новий санкційний список – Зеленський

Деокупація Криму безальтернативна – Зеленський

Україна відновлює експорт електроенергії – Міненерго

ОСТАННЄ

Херсонська ОВА: в результаті російських обстрілів за минулу добу в області поранено вісім людей, двоє з них - діти

Окупанти обстріляли три райони Харківщини, загинув мирний житель

За добу ЗС України знищили близько 570 окупантів, 3 танки, 1 літак

Українські військові знищили дев’ять окупантів, шість одиниць техніки, три спостережні пункти ворога

У результаті обстрілів на Донеччині загинуло чотири людини, одну - поранено

Кулеба: питання руху України до членства в НАТО буде ключовим на липневому саміті у Вільнюсі

За минулу добу ворог 71 раз обстріляв Херсонську область

Кремль продовжує зазначати, що він не зацікавлений у законних переговорах

Одна людина загинула, семеро поранені в результаті двох інцидентів у Тель-Авіві

За минулу добу ворог завдав 2 ракетних, 35 авіаударів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА