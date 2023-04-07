Деокупація Криму безальтернативна – Зеленський

Україна повернеться до Криму, агресор програє і тоді світу повернеться спокій, сказав президент України Володимир Зеленський, виступаючи в п'ятницю в Києві на церемонії «Іфтар» - вечірній прийом їжі мусульман під час місяця «Рамадан».

«Ми повернемся в Крим – і тоді світу повернеться спокій, бо агресор програє. Перемога України означатиме перемогу життя – життя українців усіх конфесій, різного походження, але з однією мрією та вірою: із вірою в добро», - сказав він.

«Не забудемо, що саме з окупації українського Криму, саме з репресій у Криму проти свободи української та кримськотатарської, проти кримських мусульман почалася спроба Росії поставити в рабські умови Україну й інші народи Європи», – зазначив Зеленський.

За його словами, «на землі Криму зараз – під російським триколором – панує зло. Приниження, репресії, убивства, війна... Але там, де почався шлях зла, саме там на нас чекає і перемога над ним.»

«Деокупація Криму є безальтернативною не лише для України, а й для всього світу. Для порядку у світі, що заснований на конвенціях і Статуті ООН, а не на кримінальних звичках убивць, ґвалтівників і грабіжників, які Росія намагається поширити», - заявив він.

«Вірю, що молитви за мир для всієї нашої землі без винятку будуть почуті. Україна заслуговує на це так само, як і всі інші країни всюди, де Бог благословив землю життям», - заявив президент.