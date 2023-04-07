Події

20:23 07.04.2023

Шмигаль поїде до Канади для переговорів про бронетехніку та боєприпаси

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Шмигаль поїде до Канади для переговорів про бронетехніку та боєприпаси

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у найближчі кілька тижнів відвідає Канаду для переговорів про поставку боєприпасів і важкої техніки, повідомляє The Globe and Mail із посиланням на керівника уряду України.

"Зараз нам потрібна важка бронетехніка. І нам потрібно більше артилерійських снарядів: боєприпасів для гаубиць і боєприпасів для танків. Це надзвичайно важливо для організації нашого контрнаступу", - сказав Шмигаль в інтерв'ю виданню.

Поїздка має відбутися найближчими тижнями, але точна дата візиту поки що не розголошується з міркувань безпеки.

Як передає The Globe and Mail, прем'єр також висловився за надання урядом Канади страхування від військових ризиків канадським компаніям, які інвестують в Україну.

Шмигаль також повідомив, що в рамках візиту передбачається підписання угод про співпрацю з канадською компанією в ядерній галузі.

Раніше повідомлялося, що Канада відправила партію Leopard 2 для України. Крім того, Канада надасть Україні близько 8 тис боєприпасів калібру 155 мм, а також 12 зенітних ракет із запасів канадських Збройних сил для підтримки систем протиповітряної оборони.

 

Теги: #канада #візит #премєр #боєприпаси

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