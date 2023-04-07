Події

15:51 07.04.2023

ГУР України про нібито "витік документів" щодо контрнаступу: Очікуватимемо офіційних коментарів

2 хв читати
ГУР України про нібито "витік документів" щодо контрнаступу: Очікуватимемо офіційних коментарів

Необхідно почути від Пентагону про результати розслідування щодо нібито "витоку документів" із подробицями секретних планів США і НАТО зі зміцнення українських сил, але спецслужби РФ десятиліттями проводять успішні спецоперації у фотошопі, українцям немає підстав непокоїтися, заявив представник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Андрій Юсов.

"Ми очікуватимемо, звісно, офіційних коментарів, але думаю, що українському суспільству переживати про це точно підстав немає. Контрнаступ буде, і головні плани ворог побачить і відчує на собі - на полі бою", - сказав Юсов в ефірі національного телемарафону.

У розвідці, зокрема, звернули увагу на низку неправдивих і спотворених даних, які були представлені в цих оприлюднених у ЗМІ матеріалах.

"Ми почули, що нібито він (витік інформації - ІФ-У) був. І почули зі ЗМІ, відомого й авторитетного, але я думаю, що якщо є інформація про проведення Пентагоном розслідування, то ми маємо від них почути інформацію про це розслідування. Дуже важливо пам'ятати, що останні десятиліття найбільш успішні спецоперації спецслужб РФ відбуваються у фотошопі. І з попереднього аналізу цих матеріалів ми бачимо брехливі, викривлені цифри щодо втрат з обох сторін, бачимо частину інформації, явно зібраної OSINТ", - сказав Юсов.

Говорячи про потреби української армії, у ГУР наголосили, що це тема, яку багато обговорювали на всіх рівнях, зокрема офіційні особи та представники України.

Так, Юсов зазначив, що це не є таємницею, що Україна порушує питання про авіацію, танки, боєприпаси для більш швидкого звільнення українських територій і збереження життів українських солдатів і населення.

Раніше американське видання The New York Times повідомило, що у твіттері й телеграмі цього тижня з'явилися нібито засекречені документи з подробицями секретних планів США і НАТО зі зміцнення українських збройних сил перед запланованим контрнаступом на РФ, які, утім, не містять конкретних планів битв. За даними видання, Пентагон розслідує, хто міг стояти за витоком документів.

Теги: #документи #контрнаступ #гур_мо

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:57 06.04.2023
Комітет із нацбезпеки рекомендує Раді ухвалити законопроєкт, що мінімізує бюрократію під час оформлення медичних документів військовим

Комітет із нацбезпеки рекомендує Раді ухвалити законопроєкт, що мінімізує бюрократію під час оформлення медичних документів військовим

15:45 29.03.2023
Резніков: Танки Leopard будуть використані в контрнаступі, думаю, у квітні-травні

Резніков: Танки Leopard будуть використані в контрнаступі, думаю, у квітні-травні

10:12 27.03.2023
Українські сили оборони мають здійснити не один, а серію успішних контрнаступів - ISW

Українські сили оборони мають здійснити не один, а серію успішних контрнаступів - ISW

12:20 25.03.2023
Україна поки що не може почати контрнаступ через брак техніки та боєприпасів - Зеленський

Україна поки що не може почати контрнаступ через брак техніки та боєприпасів - Зеленський

14:18 16.03.2023
Іран зайняв "вичікувальну позицію" в питанні передачі РФ балістичних ракет, але постачає боєприпаси - українська розвідка

Іран зайняв "вичікувальну позицію" в питанні передачі РФ балістичних ракет, але постачає боєприпаси - українська розвідка

07:08 16.03.2023
РФ знизила темпи контрнаступу на сході України

РФ знизила темпи контрнаступу на сході України

21:38 14.03.2023
Росіяни чекають контрнаступу України і вже сіли в оборону, зокрема в Криму

Росіяни чекають контрнаступу України і вже сіли в оборону, зокрема в Криму

21:42 10.03.2023
Потрібно збільшити постачання зброї Україні, щоб вона могла почати контрнаступ - депутат Національної асамблеї Франції

Потрібно збільшити постачання зброї Україні, щоб вона могла почати контрнаступ - депутат Національної асамблеї Франції

15:38 10.03.2023
РФ використала під час обстрілу 9 березня стільки ракет, скільки може зробити за місяць, - ГУР

РФ використала під час обстрілу 9 березня стільки ракет, скільки може зробити за місяць, - ГУР

17:28 09.03.2023
У ГУР заявили, що РФ готує провокацію на українсько-білоруському кордоні

У ГУР заявили, що РФ готує провокацію на українсько-білоруському кордоні

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кабмін погодив призначення керівника Бучанської окружної прокуратури Кравченка на посаду голови Київської обладміністрації

"Енергоатом" повідомляє про викрадення російськими окупантами лояльних до них працівників ЗАЕС

Матеріали про український контрнаступ, що з'явилися у ЗМІ, підроблені - Подоляк

ЗСУ рік тому завершили звільнення Київської, Чернігівської та Сумської областей від окупантів - Зеленський

Біля Мар'їнки збито російський Су-25 - Генштаб ЗСУ

ОСТАННЄ

На станції "Академік Вернадський" відбулася перезмінка експедицій

Окупанти обстріляли Борисівку на Харківщині, загинула людина

На Київщині завершується опалювальний сезон

Кабмін визначив умови та порядок виплати грошової допомоги в разі інвалідності або загибелі волонтерів

ДБР повідомило про підозру колишньому кінологу Херсонського СІЗО, який утримував під вартою українських патріотів

Кабмін створив Центр гуманітарного розмінування

ВАКС закрив справу за обвинуваченням депутата Волинця в недостовірному декларуванні

Кабмін погодив призначення керівника Бучанської окружної прокуратури Кравченка на посаду голови Київської обладміністрації

Зеленський провів засідання Ставки

"Енергоатом" повідомляє про викрадення російськими окупантами лояльних до них працівників ЗАЕС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА