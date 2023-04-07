ГУР України про нібито "витік документів" щодо контрнаступу: Очікуватимемо офіційних коментарів

Необхідно почути від Пентагону про результати розслідування щодо нібито "витоку документів" із подробицями секретних планів США і НАТО зі зміцнення українських сил, але спецслужби РФ десятиліттями проводять успішні спецоперації у фотошопі, українцям немає підстав непокоїтися, заявив представник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Андрій Юсов.

"Ми очікуватимемо, звісно, офіційних коментарів, але думаю, що українському суспільству переживати про це точно підстав немає. Контрнаступ буде, і головні плани ворог побачить і відчує на собі - на полі бою", - сказав Юсов в ефірі національного телемарафону.

У розвідці, зокрема, звернули увагу на низку неправдивих і спотворених даних, які були представлені в цих оприлюднених у ЗМІ матеріалах.

"Ми почули, що нібито він (витік інформації - ІФ-У) був. І почули зі ЗМІ, відомого й авторитетного, але я думаю, що якщо є інформація про проведення Пентагоном розслідування, то ми маємо від них почути інформацію про це розслідування. Дуже важливо пам'ятати, що останні десятиліття найбільш успішні спецоперації спецслужб РФ відбуваються у фотошопі. І з попереднього аналізу цих матеріалів ми бачимо брехливі, викривлені цифри щодо втрат з обох сторін, бачимо частину інформації, явно зібраної OSINТ", - сказав Юсов.

Говорячи про потреби української армії, у ГУР наголосили, що це тема, яку багато обговорювали на всіх рівнях, зокрема офіційні особи та представники України.

Так, Юсов зазначив, що це не є таємницею, що Україна порушує питання про авіацію, танки, боєприпаси для більш швидкого звільнення українських територій і збереження життів українських солдатів і населення.

Раніше американське видання The New York Times повідомило, що у твіттері й телеграмі цього тижня з'явилися нібито засекречені документи з подробицями секретних планів США і НАТО зі зміцнення українських збройних сил перед запланованим контрнаступом на РФ, які, утім, не містять конкретних планів битв. За даними видання, Пентагон розслідує, хто міг стояти за витоком документів.