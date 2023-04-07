Навіть звичайні росіяни розуміють, що час насолоджуватися вкраденою українською землею добігає кінця, - глава МЗС України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи зниження кількості пошукових запитів у російському "Яндексі" за темою відпочинку в Криму, заявив, що навіть звичайні росіяни розуміють, що час насолоджуватися вкраденою українською землею добігає кінця.

"Росіяни втратили інтерес до Криму, свідчать дані російської пошукової системи "Яндекс". У березні 2023 року було вдвічі менше пошукових запитів "відпочинок у Криму" (129 000), ніж у березні 2022 року (261 000). Навіть звичайні росіяни розуміють, що час насолоджуватися вкраденою українською землею добігає кінця", - написав Кулеба у твіттері.