Події

13:46 07.04.2023

Навіть звичайні росіяни розуміють, що час насолоджуватися вкраденою українською землею добігає кінця, - глава МЗС України

1 хв читати
Навіть звичайні росіяни розуміють, що час насолоджуватися вкраденою українською землею добігає кінця, - глава МЗС України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи зниження кількості пошукових запитів у російському "Яндексі" за темою відпочинку в Криму, заявив, що навіть звичайні росіяни розуміють, що час насолоджуватися вкраденою українською землею добігає кінця.

"Росіяни втратили інтерес до Криму, свідчать дані російської пошукової системи "Яндекс". У березні 2023 року було вдвічі менше пошукових запитів "відпочинок у Криму" (129 000), ніж у березні 2022 року (261 000). Навіть звичайні росіяни розуміють, що час насолоджуватися вкраденою українською землею добігає кінця", - написав Кулеба у твіттері.

 

Теги: #крим #мзс #кулеба

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:45 07.04.2023
Україна не торгує своїми територіями - речник МЗС

Україна не торгує своїми територіями - речник МЗС

02:30 07.04.2023
Подоляк припустив сценарій деокупації АР Крим

Подоляк припустив сценарій деокупації АР Крим

09:35 06.04.2023
Радник президента Сибіга: Україна готова до дипломатичного вирішення питання Криму, але не виключає військового шляху його звільнення

Радник президента Сибіга: Україна готова до дипломатичного вирішення питання Криму, але не виключає військового шляху його звільнення

12:22 05.04.2023
Кулініч навмисне приховав інформацію про підготовку нападу РФ із Криму - ДБР

Кулініч навмисне приховав інформацію про підготовку нападу РФ із Криму - ДБР

20:36 04.04.2023
Голова МЗС за результатами засідання комісії "Україна-НАТО": ми збільшили бюджет Альянсу на фінансування проєктів для ЗС України і прискорили постачання зброї для контрнаступу

Голова МЗС за результатами засідання комісії "Україна-НАТО": ми збільшили бюджет Альянсу на фінансування проєктів для ЗС України і прискорили постачання зброї для контрнаступу

20:21 04.04.2023
Кулеба за підсумками засідання Комісії Україна-НАТО: Мій меседж був такий: Вільнюс 2023 року - це можливість виправити помилки Бухареста 2008 року

Кулеба за підсумками засідання Комісії Україна-НАТО: Мій меседж був такий: Вільнюс 2023 року - це можливість виправити помилки Бухареста 2008 року

19:20 04.04.2023
Глави МЗС України та Великої Британії обговорили посилення контрнаступальних можливостей ЗСУ

Глави МЗС України та Великої Британії обговорили посилення контрнаступальних можливостей ЗСУ

17:02 04.04.2023
Глава МЗС України після зустрічі з Блінкеном: На підході ще більше військової допомоги

Глава МЗС України після зустрічі з Блінкеном: На підході ще більше військової допомоги

14:01 04.04.2023
Кулеба знову порушує питання щодо членства України в НАТО

Кулеба знову порушує питання щодо членства України в НАТО

13:41 04.04.2023
Глава МЗС Кулеба в НАТО: Будемо говорити про членство України

Глава МЗС Кулеба в НАТО: Будемо говорити про членство України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

"Енергоатом" повідомляє про викрадення російськими окупантами лояльних до них працівників ЗАЕС

Матеріали про український контрнаступ, що з'явилися у ЗМІ, підроблені - Подоляк

ЗСУ рік тому завершили звільнення Київської, Чернігівської та Сумської областей від окупантів - Зеленський

Біля Мар'їнки збито російський Су-25 - Генштаб ЗСУ

Понеділок 17 квітня після Великодня не буде вихідним днем у 2023 році

ОСТАННЄ

"Енергоатом" повідомляє про викрадення російськими окупантами лояльних до них працівників ЗАЕС

Матеріали про український контрнаступ, що з'явилися у ЗМІ, підроблені - Подоляк

Зеленський підписав указ про утворення військових адміністрацій у 19 населених пунктах Запорізької області

Порошенко: Усі українці чекають і наближають головну звістку про Перемогу

Для успішного контрнаступу необхідно завоювати перевагу в повітрі, потрібні сучасні винищувачі - Ігнат

ЗСУ рік тому завершили звільнення Київської, Чернігівської та Сумської областей від окупантів - Зеленський

Біля Мар'їнки збито російський Су-25 - Генштаб ЗСУ

СБУ ліквідувала в Кропивницькому ботоферму, яка працювала на спецслужби РФ

Міністр оборони Естонії пропонує закуповувати снаряди для України не лише в рамках ЄС, а й поза Євросоюзом

Понеділок 17 квітня після Великодня не буде вихідним днем у 2023 році

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА