Події

13:38 07.04.2023

Для успішного контрнаступу необхідно завоювати перевагу в повітрі, потрібні сучасні винищувачі - Ігнат

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Для успішного контрнаступу необхідно завоювати перевагу в повітрі, потрібні сучасні винищувачі - Ігнат

Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявляє, що для успішного контрнаступу необхідне панування в повітрі, оскільки без авіації складно досягти переваги на полі бою.

"Але питання цієї війни, про яку вже багато експертів і західних аналітиків сказали, що це буде війна на виснаження технічних та людських ресурсів, виснаження озброєння. Простим цей контрнаступ назвати вкрай непросто. Що потрібно саме від Повітряних сил, щоб наступ був успішний, - це завоювати перевагу в повітрі. Бо без переваги в повітрі здійснювати наступальні дії під вогнем ворожої авіації - м'яко кажучи, складно", - сказав Ігнат на брифінгу в п'ятницю.

Він зазначив, що надходить допомога від західних країн, і в найближчій перспективі будуть системи Patriot і SAMP/T із людьми, які освоїли їх використання. Однак, знову наголосив речник, важливим є якнайшвидше рішення про надання Україні сучасних багатоцільових літаків покоління 4+. Зокрема, йдеться про винищувачі F-16.

"Казати, що зараз має відбутися контрнаступ без того, щоб посилити нашу перевагу в повітрі, - навряд чи можливо", - сказав Ігнат.

Теги: #війна #зсу #пс_зсу

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