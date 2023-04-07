Російські окупанти обстріляли село в Херсонській області, поранено жінку і двох дітей - Єрмак

Російські окупанти вранці в п'ятницю, 7 квітня, обстріляли з артилерії Станіслав Херсонської області, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Снаряд влучив у житловий будинок, проломив дах і здетонував. Поранення дістали троє людей - 30-річна жінка, 10-річна дівчинка і 3-річний хлопчик", - написав Єрмак у телеграм-каналі.

Він зазначив, що постраждалих госпіталізували до лікарні в Херсоні.

"Хлопчик і мама перебувають у стані середньої тяжкості. Дівчинка дістала важких поранень, її оперують", - уточнив Єрмак.