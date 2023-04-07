Дії окупантів у районі Бахмута стали інтенсивнішими - британська розвідка

Російські окупаційні війська останніми днями знову набрали темп у битві за м. Бахмут Донецької області, що може бути пов'язане з тим, що на місцевому рівні приватна військова компанія Вагнера та з'єднання Збройних сил РФ припинили ворожнечу та покращили співробітництво, повідомляють у звіті оборонної розвідки, оприлюдненому у твіттері Міністерства оборони Великої Британії в п'ятницю вранці.

"Росія домоглася подальших успіхів і тепер із великою ймовірністю просунулася в центр міста, а також захопила західний берег річки Бахмутка. Ключовий маршрут постачання України 0506 на захід від міста, ймовірно, перебуває під серйозною загрозою. Російські регулярні сили, ймовірно, включно з повітрянодесантними військами, посилили цей район, і Росія знову ефективніше використовує артилерію в цьому секторі", - ідеться у зведенні.