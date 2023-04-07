Події

09:25 07.04.2023

В аварії загинув екснардеп Володимир Стретович

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Колишній народний депутат Володимир Стретович у четвер, 6 квітня, загинув у ДТП. Про це повідомив колега Стретовича, екснардеп Михайло Поживанов.

"Прикра новина - учора в аварії загинув мій друг, товариш, побратим Володимир Стретович", - написав Поживанов у фейсбуці.

Стретовича обирали народним депутатом України в чотирьох скликаннях Верховної Ради - 2-му, 4-му, 5-му і 6-му. Брав участь у розробленні Конституції України, працюючи над розділом про організацію судової влади.

"Помаранчева революція (2004), ми разом. У червні 2007 року першими добровільно склали мандати, що дозволило провести перевибори до Верховної Ради. Останні кілька років спільно працювали членами правління Асоціації народних депутатів України", - додав Поживанов.

Теги: #дтп #загибель

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